В Польше министр образования и депутат получили выговор за гомофобные высказывания

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек и депутат правящей в Польше партии "Право и справедливость" Яцек Жалек могут обжаловать выговор за "оскорбительные слова в отношении ЛГБТ-людей" в президиуме Сейма.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек и депутат правящей в Польше партии "Право и справедливость" Яцек Жалек получили выговор за "оскорбительные слова в отношении ЛГБТ-людей". Соответствующее решение 18 ноября приняла комиссия Сейма по вопросам депутатской этики, сообщила депутат политической партии Польши "Весна" и глава комиссии Моника Фалей на своей странице в Twitter.

.@CzarnekP i @JacekZalek ukarani! Komisja Etyki Poselskiej ukarała posłów Zjednoczonej Prawicy naganą za obraźliwe słowa dotyczące osób #LGBT. pic.twitter.com/4OXrIovHUw — Monika Falej (@FalejMonika) November 18, 2020

Фалей заявила Interial.pl, что решение о выговоре для Чарнека было принято большинством голосов. По ее словам, министр ни разу не явился на заседание комиссии и не объяснил свое отсутствие.

Жалек, который заявлял, что "гомосексуалисты, транссексуалы – не люди", прокомментировал решение комиссии на своей странице в Twitter.

"Выговор? Для меня люди с фотографии из Лос-Анджелеса, которые идут голыми по центру города, не нормальные. Если они нормальные для членов комиссии, это их проблема, а не моя. Я убежден, что президиум Сейма иначе оценит этот очевидный для большинства поляков вопрос", – заявил Чарнек.

Nagana? Dla mnie ludzie ze zdjęcia z LA, chodzący nago w centrum miasta, nie są normlni. Jeśli są normalni dla członków Kom. Etyki, to jest ich problem, a nie mój. Jestem przekonany, że Prezydium Sejmu inaczej oceni tę oczywistą dla większości Polaków sprawę. — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) November 18, 2020

Фалей отметила, что выговор – это высшее наказание, которое комитет может наложить на депутата.

Решения комиссии по этике могут быть обжалованы в президиуме Сейма.