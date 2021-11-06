В Польше памятник Пилсудскому разрисовали желтой и синей краской

Статуи легионеров были раскрашены желтым и синим цветом. Газета отмечает, что это может вызывать ассоциации с флагом Украины, однако цвета расположены в неправильном порядке. На постаменте памятника написаны буквы IN.

На месте происшествия полиция обнаружила пустые баллончики от краски, а также записку на картоне "Польша не тільки для панів", которая содержит ошибку: в украинском языке в названии страны употребляется буква "щ", а буква "ш" употребляется в русском.

"Это не доказательство того, что преступники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на выявление виновных и объяснение обстоятельств разрушения", – сказала инспектор полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.

Как свидетельствуют опубликованные газетой фото, монумент уже очистили от краски.



