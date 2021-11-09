В Польше в дерево врезался микроавтобус с украинцами, есть погибшие

Микроавтобус Mercedes, который ехал по "провинциальной дороге", врезался в дерево. На месте погибли двое пассажиров – 25-летняя женщина и 24-летний мужчина.

Водителя микроавтобуса, 25-летнего мужчину, а также 35-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.

Причины ДТП пока не озвучены, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

На фотографиях, опубликованных польскими СМИ, видно, что на повороте дороги машина с украинцами не вырулила по проезжей части, а съехала в кювет и врезалась в дерево.