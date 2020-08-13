В Польше вертолет упал в реку, пострадали два человека

Частный вертолет, вылетевший с польского аэродрома Модлин, упал в реку Висла в повете Чоснув Мазовецого воеводства. Пилота и пассажирку – мужчину и женщину в возрасте 25–30 лет – поднял из воды полицейский речной патруль. Об этом сообщили на странице команды Варшавского отделения государственной противопожарной службы Польши в Facebook.
В сообщении говорится, что раненые доставлены в больницу. Место происшествия охраняется полицией до прибытия комиссии по расследованию авиационных происшествий. На территории находятся 40 пожарных, катера и 10 автомобилей.
По сообщению польского издания Rmf24, состояние женщины оценивают как опасное для жизни. Мужчина пострадал меньше, хотя также находится в тяжелом состоянии.