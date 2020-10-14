В правительстве Нидерландов одобрили эвтаназию для неизлечимо больных детей в возрасте от одного до 12 лет

В Нидерландах применяют эвтаназию для неизлечимо больных младенцев и лиц старше 12 лет. По словам министра здравоохранения Хуго де Йонге, ежегодно от пяти до 10 детей в возрасте от одного до 12 лет долго страдают без какой-либо перспективы выздоровления, что делает необходимым создание четких правил прекращения их жизни.

Правительство Нидерландов одобряет создание правил, которые обеспечат возможность активного прекращения жизни неизлечимо больных детей в возрасте от одного года до 12 лет. Об этом говорится в письме, которое министр здравоохранения Хуго до Йонге 13 октября направил в парламент, сообщает De Volkskrant.

В настоящее время действуют протоколы эвтаназии младенцев до одного года и детей в возрасте от 12 лет. Что касается промежуточного возраста, то считается, что такие дети не обладают сознательностью для принятия таких решений.

Де Йонге описывает ситуации, когда дети кричали от боли в течение нескольких часов или непрерывно страдали от эпилептических припадков, а родители и врачи ничем не могли им помочь. По данным министра, от пяти до 10 нидерландских детей ежегодно страдают без малейшей надежды на выздоровление, а паллиативная помощь в их случаях бесполезна.

Решение правительства не требует внесения изменений в закон об эвтаназии, подчеркнул глава минздрава. Новый протокол предоставит больше юридических гарантий врачам, приступающим к лечению безнадежных пациентов в возрасте от одного до 12 лет.

Нидерланды легализовали эвтаназию в 2002 году, став первой страной, где люди, испытывающие невыносимые страдания и не имеющие надежды на выздоровление, могут уйти из жизни медицинским путем.

Эвтаназия также разрешена в Бельгии, Швейцарии и Японии.