В проливе Ла-Манш утонули около 30 мигрантов, они пытались доплыть до Британии

Беженцы пытались доплыть до Великобритании на лодках, сигнал бедствия подали рыболовецкие суда. Среди погибших было пять женщин и девочка.

По данным агентства Reuters, пересечь пролив пытались 40 человек, включая шестерых детей.

Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше с 2014 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что потрясен случившимся. Он пообещал остановить деятельность людей, которые перевозят мигрантов.

Французские власти арестовали четырех человек, которых подозревают в организации переправки мигрантов через пролив.