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В проливе Ла-Манш утонули около 30 мигрантов, они пытались доплыть до Британии

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Джонсон пообещал бороться с организаторами переправки мигрантов через пролив Ла-Манш
Джонсон пообещал бороться с организаторами переправки мигрантов через пролив Ла-Манш
Фото: EPA

27 мигрантов, которые на лодках пытались переплыть пролив Ла-Манш, утонули в море. Об этом 24 ноября сообщило BBC.

Беженцы пытались доплыть до Великобритании на лодках, сигнал бедствия подали рыболовецкие суда. Среди погибших было пять женщин и девочка.

По данным агентства Reuters, пересечь пролив пытались 40 человек, включая шестерых детей.

Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше с 2014 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что потрясен случившимся. Он пообещал остановить деятельность людей, которые перевозят мигрантов.

Французские власти арестовали четырех человек, которых подозревают в организации переправки мигрантов через пролив.

Контекст:

За первые шесть месяцев 2021 года число перемещенных лиц в мире выросло с 82,4 млн до более чем 84 млн. В их числе – 21 млн беженцев, примерно 51 млн внутренне перемещенных лиц, 4,4 млн искателей убежища. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованном в ноябре этого года.

Рост числа беженцев в этом году произошел в основном за счет жителей пяти стран – Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, Сирии, Афганистана и Нигерии. Больше всего беженцев из Сирии – 6,6 млн человек, на втором месте граждане Венесуэлы,  – 3,7 млн, на третьем – Афганистана, их 2,7 млн.

Теги: Франция, Великобритания, миграция, Ла-Манш, Борис Джонсон, мигранты, погибшие, лодка, Британия
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