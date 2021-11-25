В проливе Ла-Манш утонули около 30 мигрантов, они пытались доплыть до Британии

Беженцы пытались доплыть до Великобритании на лодках, сигнал бедствия подали рыболовецкие суда. Среди погибших было пять женщин и девочка.
По данным агентства Reuters, пересечь пролив пытались 40 человек, включая шестерых детей.
Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше с 2014 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что потрясен случившимся. Он пообещал остановить деятельность людей, которые перевозят мигрантов.
Французские власти арестовали четырех человек, которых подозревают в организации переправки мигрантов через пролив.
За первые шесть месяцев 2021 года число перемещенных лиц в мире выросло с 82,4 млн до более чем 84 млн. В их числе – 21 млн беженцев, примерно 51 млн внутренне перемещенных лиц, 4,4 млн искателей убежища. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованном в ноябре этого года.
Рост числа беженцев в этом году произошел в основном за счет жителей пяти стран – Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, Сирии, Афганистана и Нигерии. Больше всего беженцев из Сирии – 6,6 млн человек, на втором месте граждане Венесуэлы, – 3,7 млн, на третьем – Афганистана, их 2,7 млн.