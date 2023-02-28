В РФ разбился вертолет, на борту было девять пассажиров

Вертолет разбился в трех километрах от аэропорта Мурманска. Минимум четверо пострадали. Издание пишет, что воздушное судно выполняло гражданский рейс.

Позже министерство по чрезвычайным ситуациям РФ сообщило в Telegram, что, по предварительным данным, на борту находилось девять человек, из которых трое – члены экипажа. В ведомстве аварию назвали "жесткой посадкой".

"Погибших нет, пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро", – говорится в сообщении.