В России 17-летняя девушка выжила после 50 ударов ножом

В следственном управления следственного комитета РФ по Ростовской области сообщили, что во время ссоры мужчина нанес несовершеннолетней не менее 50 ударов ножом в различные части тела и скрылся с места преступления.

В России жителю города Шахты (Ростовская область) выдвинули обвинения за попытку убийства несовершеннолетней. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

"По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, находясь в квартире своей 17-летней знакомой, нанес ей не менее 50 ударов ножом в различные части тела в ходе возникшей ссоры. Решив, что потерпевшая мертва, обвиняемый скрылся с места преступления", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавшая осталась жива, так как ее своевременно обнаружили родственники и доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.