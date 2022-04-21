В России горит один из главных исследовательских институтов минобороны

По данным источников журналистов, в результате пожара погибли два человека, 20 человек обратились к врачам. Также сообщается, что создание НИИ выгорело полностью, произошло обрушение крыши здания.

Mash пишет, что примерно в 11.00 загорелся второй этаж центрального корпуса и из-за ядовитого дыма люди не смогли эвакуироваться – приходилось выпрыгивать из окон.

Институт, где произошел пожар, – это научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны Российской Федерации. Он разрабатывает навигационные устройства, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.