В России на заводе "Газпрома" вспыхнул бунт рабочих

Бунт на амурском газоперерабатывающем заводе произошел из-за финансовых претензий рабочих к руководству подрядчика.

В России на амурском у, принадлежащем российской государственной компании Газпром, вспыхнул бунт рабочих. Об этом 13 июля сообщает Амурская служба новостей.

Отмечается, что инцидент произошел из-за финансовых претензий рабочих к руководству подрядчика.

В пресс-службе завода журналистам сообщили, что участников бунта задержали правоохранители, проводится расследование.

Видео погромов опубликовало издание Readovka в Telegram. На нем видно, как работники бьют стекла и двери в офисах, ломают кондиционеры, переворачивают машины.

На еще одном видео, обнародованном изданием, видно, как бойцы Росгвардии убегают с места происшествия.