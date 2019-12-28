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В России объявили в розыск вдову Лужкова

Вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, бизнесмена Елену Батурину суд в Калмыкии объявил в розыск по делу о клевете.

Батурина является вдовой Лужкова
Батурина является вдовой Лужкова
Фото: ЕРА

27 декабря в российском городе Элиста (Калмыкия) мировая судья Оксана Севостьянова объявить в розыск вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президента компании Inteco Management Елену Батурину. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина сообщает РБК.

По данным издания, МВД Калмыкии поручили разыскать Батурину по делу о клевете.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента Inteco Виктора Батурина – брата вдовы Лужкова, отметил Савочкин.

"Поводом для заявления стал судебный процесс, который идет между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности; это и стало основанием для его заявления о клевете", – объясняет издание.

"Ведомости" пишут, что представители Батуриной считают происходящее этапом рейдерской атаки против нее. Они назвали постановление судьи незаконным и пообещали его обжаловать.

56-летняя Батурина занимается инвестициями и является самой богатой гражданкой РФ по версии Forbes. Ее состояние в 2019 году оценивается в $1,2 млрд.

Теги: Россия, розыск, клевета, Елена Батурина, Калмыкия, судья
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