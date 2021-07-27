В России предложили изымать загранпаспорта у должников

По его словам, законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, например, тем, кто признан невыездным из-за неисполнения судебных решений. Изъятые паспорта будут передавать в выдавший их орган.

Свой паспорт должник сможет вернуть после оплаты долга в миграционной службе, добавил Груздев.

Законопроект также обяжет все органы, которые сделали человека невыездным, проинформировать его об этом в течение дня – лично под роспись или по электронной почте.





