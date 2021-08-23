В России признали угрожающими конституционному строю две украинские религиозные организации

Всего "по результатам изучения поступивших материалов" Генпрокуратура РФ признала нежелательными на российской территории четыре неправительственные организации – две из Латвии и две из Украины: Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение" и Духовное учебное заведение Международный библейский колледж "Новое Поколение".

"Поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Признание нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой в том числе запрет на создание на территории РФ, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений", – объяснили в российском ведомстве.

В Генпрокуратуре предупредили, что "за осуществление деятельности" указанными организациями в России предусмотрена административная и уголовная ответственность.