В России произошел взрыв на крупном предприятии по производству антибиотиков

От взрыва пострадал третий этаж Фото: Baza / Telegram

"В результате взрыва был разрушен третий этаж одного из корпусов, пострадали два человека. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса", – говорится в сообщении.

Канал разместил фото с места инцидента, на которых зафиксированы серьезные разрушения здания.

"База" отметила, что пострадавшее предприятие является одним из лидеров по производству антибиотиков в России.

В "Википедии" указано, что именно "Синтез" и является лидером.

Курганскому изданию 45.ru на "Синтезе" подтвердили факт происшествия.

"Случилось происшествие, в результате которого была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания. [...] Угрозы экологической безопасности нет. Один человек пострадал. Его увезли в первую городскую больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь", – сказали в пресс-службе предприятия.

Причины взрыва якобы выясняются, предварительно – "пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс".