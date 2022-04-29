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В России произошел взрыв на крупном предприятии по производству антибиотиков

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От взрыва пострадал третий этаж
От взрыва пострадал третий этаж
Фото: Baza / Telegram

29 апреля в российском городе Курган произошел взрыв на крупном фармацевтическом предприятии "Синтез", проинформировал Telegram-канал "База".

"В результате взрыва был разрушен третий этаж одного из корпусов, пострадали два человека. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса", – говорится в сообщении.

Канал разместил фото с места инцидента, на которых зафиксированы серьезные разрушения здания.

"База" отметила, что пострадавшее предприятие является одним из лидеров по производству антибиотиков в России.

В "Википедии" указано, что именно "Синтез" и является лидером.

Курганскому изданию 45.ru на "Синтезе" подтвердили факт происшествия.

"Случилось происшествие, в результате которого была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания. [...] Угрозы экологической безопасности нет. Один человек пострадал. Его увезли в первую городскую больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь", – сказали в пресс-службе предприятия.

Причины взрыва якобы выясняются, предварительно – "пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс".

Теги: Россия, экология, взрыв, технологии, пострадавшие, фармацевтика, антибиотики, разрушения
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