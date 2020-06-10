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В России умер известный сатирик Трушкин, заразившийся коронавирусом

По информации "Комсомольской правды", российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин болел больше месяца, коронавирусная болезнь протекала у него в тяжелой форме.

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Трушкин умер в возрасте 78 лет
Трушкин умер в возрасте 78 лет
Скриншот: Россия 1 / YouTube

9 июня в Москве на 78-м году жизни умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин, сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на неназванный источник.

По информации издания, в мае Трушкин заразился коронавирусом. Заболевание протекало в тяжелой форме, около трех недель он провел в реанимации.

Впоследствии состояние писателя улучшилось, его перевели в обычную палату, но через несколько дней ему снова стало хуже.

Как пишет "Медуза", Трушкин известен как автор юмористических рассказов. Он писал монологи для Романа Карцева, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Клары Новиковой, Владимира Винокура. Также он писал сценарии для сериалов и книги.

По состоянию на 10 июня в РФ коронавирусная инфекция подтверждена у 493 657 человек, 252,7 тыс. пациентов выздоровели, 8,4 тыс. скончались.

Теги: Россия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Анатолий Трушкин
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