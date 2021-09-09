В Северной Македонии произошел пожар в COVID-госпитале, погибло 14 человек

Как сообщил в Twitter министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, в результате пожара погибло 14 человек. Всего в госпитале было 26 пациентов. 12 человек перевели в другие медучреждения, опасности для их жизни нет.

"Медицинские работники не пострадали, несколько получили легкие травмы", – добавил он.

Скриншот: Венко Филипче / Twitter

Причины пожара пока неизвестны. Как пишет МРТ, мэр Тетово Теута Арифи сообщил, что пожар очень быстро распространился.