В Северной Македонии произошел пожар в COVID-госпитале, погибло 14 человек

Как сообщил в Twitter министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, в результате пожара погибло 14 человек. Всего в госпитале было 26 пациентов. 12 человек перевели в другие медучреждения, опасности для их жизни нет.
"Медицинские работники не пострадали, несколько получили легкие травмы", – добавил он.
Причины пожара пока неизвестны. Как пишет МРТ, мэр Тетово Теута Арифи сообщил, что пожар очень быстро распространился.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.