В Шотландии хотят посмертно оправдать тысячи "ведьм", казненных в XVI–XVIII веках

Закон о колдовстве действовал в Шотландии с 1563-го по 1736 год. За этот период было проведено пять "великих шотландских охот на ведьм" и несколько общенациональных судебных процессов.
Поскольку колдовство считалось преступлением, караемым смертной казнью, осужденных обычно душили до смерти, а затем сжигали на костре, чтобы не оставлять тела для похорон. Многие признавались в колдовстве под пытками, которые включали лишение сна, раздавливание и выдергивание ногтей, а также прокалывание кожи иглами.
Всего по обвинению в колдовстве судили 3837 человек, из них 84% – женщины, считавшиеся ведьмами. Две трети осужденных были казнены и сожжены.
Два года назад группа активистов "Ведьмы Шотландии" начала кампанию по оправданию жертв охоты на ведьм. Организация сообщила в Twitter, что депутат местного парламента Натали Дон разработает законопроект с предложением помиловать людей, которые были казнены. Эта инициатива уже нашла поддержку со стороны администрации первого министра Шотландии Николы Стерджена.
EXCITING NEWS KLAXON! @zoevenditozzi & @madisonmitchel1 have been in discussions with @NatalieDon_ and she is now working to bring forward a private members bill to pardon those convicted of witchcraft & we are hoping for cross party support as shown with the Petitions Committee— @witchesofscotland (@witchesofscotl1) December 19, 2021