В Шотландии хотят посмертно оправдать тысячи "ведьм", казненных в XVI–XVIII веках

Всего по обвинению в колдовстве в Шотландии судили 3837 человек Фото: depositphotos.com

Закон о колдовстве действовал в Шотландии с 1563-го по 1736 год. За этот период было проведено пять "великих шотландских охот на ведьм" и несколько общенациональных судебных процессов.

Поскольку колдовство считалось преступлением, караемым смертной казнью, осужденных обычно душили до смерти, а затем сжигали на костре, чтобы не оставлять тела для похорон. Многие признавались в колдовстве под пытками, которые включали лишение сна, раздавливание и выдергивание ногтей, а также прокалывание кожи иглами.

Всего по обвинению в колдовстве судили 3837 человек, из них 84% – женщины, считавшиеся ведьмами. Две трети осужденных были казнены и сожжены.

Два года назад группа активистов "Ведьмы Шотландии" начала кампанию по оправданию жертв охоты на ведьм. Организация сообщила в Twitter, что депутат местного парламента Натали Дон разработает законопроект с предложением помиловать людей, которые были казнены. Эта инициатива уже нашла поддержку со стороны администрации первого министра Шотландии Николы Стерджена.