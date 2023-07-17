В Шотландии на берег выбросилось сразу 55 дельфинов

Вся стая могла следовать за самкой, у которой были проблемы с родами, считают спасатели Фото: EPA

Когда спасатели обнаружили гринд на пляже, 15 из них еще были живы. Сперва эксперты планировали спасти животных, но позже решили усыпить их "из соображений благополучия".

"Криминалист пришел к выводу, что мелководье и бурные волны сделают спуск с мели оставшихся животных слишком небезопасным. Учитывая, как долго гринды находились вне воды, а также плохие условия содержания", – сказано в сообщении.

В организации считают, что вся стая могла следовать за самкой на пляж, потому что у нее были проблемы с родами.

"Гринды известны своими прочными социальными связями, поэтому часто, когда один из них попадает в затруднительное положение и оказывается на мели, остальные следуют за ним", – объяснили в организации.

Шотландская организация спасения животных опубликовала видео с пляжа.

Just arrived at Stornoway to investigate what seems to be the largest fatal mass #stranding event we've had in Scotland for decades. Over fifty #PilotWhales sadly confirmed dead. pic.twitter.com/bOKTnrqD8l — SMASS (@strandings) July 16, 2023