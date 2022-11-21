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В Швеции из-за сильного снегопада отменяют поезда, автомобильное движение усложнено

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В некоторых регионах Швеции выпало по 30 40 см снега
В некоторых регионах Швеции выпало по 30–40 см снега
Скриншот: svt.se

В Швеции из-за сильного снегопада транспортное депо отменило ряд железнодорожных рейсов. Об этом сообщил шведский телеканал SVT 21 ноября.

Особенно осложненное движение между Стокгольмом и Уппсалой, а также в других городах на юге Швеции. Представитель транспортной компании сообщил, что билеты на поезда, которые не совершили поездку, можно будет использовать позже. Осложнено также автомобильное движение, на дорогах множество ДТП.

В Стокгольме и на острове Готланд объявлено "оранжевое" погодное предупреждение. "Желтое" предупреждение действует над северным округом Кальмар, Уппсалой и в нескольких районах вокруг Стокгольма, сообщил телеканал. 

Скриншот: svt.se
Скриншот: svt.se

В некоторых регионах выпало по 30–40 см снега, что по "шведским меркам очень много", заявил пресс-секретарь государственной транспортной администрации Бенгт Олссон. Если одновременно столько снега выпадает во многих местах, это "становится проблемой", добавил он.

Синоптики SMHI предупреждают, что снегопад будет продолжатся, но, по их предположениям, завтра интенсивность осадков станет меньше.

Теги: погода, автомобили, Швеция, снегопад, осадки, Стокгольм, синоптики, дороги
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