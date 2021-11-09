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В Сингапуре мужчине отсрочили смертный приговор из-за низкого уровня IQ. Он провел в камере смертников больше 10 лет

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33-летнего гражданина Малайзии собирались казнить 10 ноября
33-летнего гражданина Малайзии собирались казнить 10 ноября
Фото: pexels.com

Верховный суд Сингапура отсрочил казнь 33-летнего гражданина Малайзии Нагаентрана К Дхармалингама, осужденного за контрабанду героина, до рассмотрения апелляции на приговор. Об этом 8 ноября в Facebook сообщил адвокат осужденного Рави Мрави.

"Хорошие новости: Верховный суд только что постановил приостановить исполнение приговора до рассмотрения апелляции на решение Верховного суда в Апелляционном суде", – написал он.

Когда будет рассмотрена апелляция, адвокат не уточнил.

https://www.facebook.com/ravi.mravi.7/posts/10216187452919497

Дхармалингама задержали в 2009 году при попытке ввезти в страну 43 грамма героина – за это в Сингапуре предусмотрена смертная казнь. Ее должны были привести в исполнение 10 ноября 2021 года.

Осужденного поддержали крупные правозащитные организации (в частности Amnesty International, Human Rights Watch и Международная федерация по правам человека). Правозащитная организация Transformative Justice Collective подчеркивает, что с учетом ментальных особенностей осужденного его казнь была бы "особенно бесчеловечной".

"TJC осуждает все виды применения смертной казни, однако приговор Нагаэнтрану особенно бесчеловечен, учитывая его психическое здоровье и способности. Было обнаружено, что уровень IQ Нагаэнтрана – 69, в то время как оценка менее 70 баллов указывает на проблемы в развитии или обучении", – сказано в заявлении организации.

TJC считает, что низкий уровень IQ может служить доказательством, что мужчина перевозил наркотики не по собственной воле и стал жертвой торговли людьми. В то же время министерство внутренних дел Сингапура настаивает, что подозреваемый в момент совершения преступления не страдал от ментальных расстройств и полностью осознавал природу своих действий. 

Контекст:

В Сингапуре действуют одни из самых строгих законов о наркотиках в мире, отмечает телеканал CNN. В частности, смертная казнь предусмотрена за ввоз более 15 граммов героина. В 2012-м – уже после начала рассмотрения дела Дхармалингама – в закон о злоупотреблении наркотиками были внесены поправки, позволяющие осужденному избежать смертной казни при определенных обстоятельствах, например, если он не осознавал, что делает.

Защита Дхармалингама дважды подавала апелляции на приговор (в 2011-м и 2018-м), а также прошение о помиловании премьеру Сингапура, однако доводы адвокатов были отклонены.

По данным Associated Press, последний раз смертный приговор в Сингапуре приводился в исполнение в 2019 году.

Теги: Великобритания, Human Rights Watch, Amnesty International, наркотики, Малайзия, смертная казнь, контрабанда, торговля людьми, Сингапур, апелляция, ЕС
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