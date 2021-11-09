В Сингапуре мужчине отсрочили смертный приговор из-за низкого уровня IQ. Он провел в камере смертников больше 10 лет

"Хорошие новости: Верховный суд только что постановил приостановить исполнение приговора до рассмотрения апелляции на решение Верховного суда в Апелляционном суде", – написал он.

Когда будет рассмотрена апелляция, адвокат не уточнил.

Дхармалингама задержали в 2009 году при попытке ввезти в страну 43 грамма героина – за это в Сингапуре предусмотрена смертная казнь. Ее должны были привести в исполнение 10 ноября 2021 года.

Осужденного поддержали крупные правозащитные организации (в частности Amnesty International, Human Rights Watch и Международная федерация по правам человека). Правозащитная организация Transformative Justice Collective подчеркивает, что с учетом ментальных особенностей осужденного его казнь была бы "особенно бесчеловечной".

"TJC осуждает все виды применения смертной казни, однако приговор Нагаэнтрану особенно бесчеловечен, учитывая его психическое здоровье и способности. Было обнаружено, что уровень IQ Нагаэнтрана – 69, в то время как оценка менее 70 баллов указывает на проблемы в развитии или обучении", – сказано в заявлении организации.

TJC считает, что низкий уровень IQ может служить доказательством, что мужчина перевозил наркотики не по собственной воле и стал жертвой торговли людьми. В то же время министерство внутренних дел Сингапура настаивает, что подозреваемый в момент совершения преступления не страдал от ментальных расстройств и полностью осознавал природу своих действий.