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В США хотят разрешить смайлики на автомобильных номерах

Если законопроект примут, Вермонт будет первым североамериканским штатом, где разрешены эмодзи на автомобильных номерах.

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Законодатели штата Вермонт в США рассмотрят возможность использования эмодзи на автомобильных номерах
Законодатели штата Вермонт в США рассмотрят возможность использования эмодзи на автомобильных номерах
Фото: pixabay.com

В штате Вермонт (США) могут разрешить использование эмодзи на автомобильных номерах. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение член Демократической партии Ребекка Уайт, сообщило CNET 24 января.

Согласно опубликованным документам, автомобилисты смогут выбрать один из шести особых символов эмодзи, которые будут использованы в качестве дополнения к обычным государственным номерным знакам. При покупке заказных регистрационных знаков также можно будет попросить нанести такой спецсимвол.

Около года назад эмодзи начали использовать на автомобильных номерах в Квинсленде (Австралия), о чем сообщила государственная компания Personalised Plates Queensland (PPQ), которая изготавливает номера. Местные водители могут выбрать один из пяти смайликов: смеющийся, подмигивающий, в солнечных очках, улыбающийся или с сердечками вместо глаз. Сам знак при этом остается исключительно декоративным и не отмечается в официальных документах регистрационного знака.

Теги: США, эмодзи, смайлики, Вермонт, автомобильные номера
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