В США инженер ВВС похитил секретные данные о военных и правоохранительных органах – Forbes

По данным документа, 48-летний мужчина забрал домой большое количество правительственных радиотехнических средств и носители информации с секретными данными. Стоимость оборудования составляет почти $90 тыс.

Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили, что у него был "несанкционированный доступ администратора" к технологиям радиосвязи, которые используются командованием воздушного образования и подготовки (AETC) на 17 военных объектах.

AETC является одним из девяти "главных командований", определенных Пентагоном как "взаимосвязанные и дополняющие, обеспечивающие наступательные, оборонительные и вспомогательные элементы" штаба ВВС, отмечается в публикации.

Во время обыска следователи обнаружили ноутбук с открытым программным обеспечением, управляющим всей системой связи авиабазы Арнольд. Они также нашли доказательства того, что подозреваемый, возможно, имел доступ к сообщениям ФБР и различных агентств штата Теннесси, хотя власти не предоставили дополнительной информации о том, какие именно данные он получил.