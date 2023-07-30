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В США инженер ВВС похитил секретные данные о военных и правоохранительных органах – Forbes

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В Пентагоне расследуют утечку данных
В Пентагоне расследуют утечку данных
Фото: EPA

Пентагон расследует то, что он назвал "критическим взломом" связи на 17 объектах военно-воздушных сил одним из своих инженеров, который работал на базе ВВС Арнольд в Теннесси. Об этом 29 июля написало Forbes со ссылкой на ордер на обыск, с которым ознакомилось издание.

По данным документа, 48-летний мужчина забрал домой большое количество правительственных радиотехнических средств и носители информации с секретными данными. Стоимость оборудования составляет почти $90 тыс.

Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили, что у него был "несанкционированный доступ администратора" к технологиям радиосвязи, которые используются командованием воздушного образования и подготовки (AETC) на 17 военных объектах.

AETC является одним из девяти "главных командований", определенных Пентагоном как "взаимосвязанные и дополняющие, обеспечивающие наступательные, оборонительные и вспомогательные элементы" штаба ВВС, отмечается в публикации.

Во время обыска следователи обнаружили ноутбук с открытым программным обеспечением, управляющим всей системой связи авиабазы Арнольд. Они также нашли доказательства того, что подозреваемый, возможно, имел доступ к сообщениям ФБР и различных агентств штата Теннесси, хотя власти не предоставили дополнительной информации о том, какие именно данные он получил.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Пентагон, технологии, ВВС США
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