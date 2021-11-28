В США из Гватемалы прилетел мужчина, который спрятался в шасси самолета

Пассажира обнаружили после того, как самолет приземлился в аэропорту Фото: depositphotos.com

Видео с мужчиной обнародовал портал Only in Dad в своем Instagram. В ролике видно, как сотрудники аэропорта обнаружили пассажира после того, как самолет прибыл к выходу на посадку.

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Мужчина, вылетел рейсом 1182 American Airlines, который приземлился 27 ноября около 10.00 по местному времени. Его доставили на машине скорой помощи в ближайшую больницу.

В заявлении American Airlines говорится, что рейс "встретили правоохранительные органы по соображениям безопасности".

Пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Гватемалы Самуэль Ороско заявил, что этот вопрос все еще расследуется и он не может предоставить более подробную информацию.