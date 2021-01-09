В США к 12 годам тюрьмы приговорили российского хакера

Российский хакер Андрей Тюрин признал себя виновным в краже личной информации клиентов американских компаний, он взломал данные почти 140 млн клиентов. Тюрин попросил прощения у всех, кому причинил вред.

Тюрину грозило от 15 до 20 лет за решеткой Фото: depositphotos.com

Российский хакер Андрей Тюрин, осуществивший одну из крупнейших кибератак против американского банка, был приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом 7 января сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, Тюрин в 2019 году признал себя виновным в краже данных клиентов банка JPMorgan Chase & Co и других компаний. Он был нанятым хакером в схеме, которая принесла сотни миллионов долларов и затронула почти 140 млн клиентов.

Тюрин во время заседания в федеральном суде Манхэттена сказал, что был вовлечен в незаконную схему. Он попросил прощения у всех, кому причинил вред.

Bloomberg отмечает, что Тюрину грозило от 15 до 20 лет за решеткой. Окружной судья США Лаура Тейлор Суэйн заявила, что уменьшила срок наказания из-за "необычайно суровых" условий, с которыми он столкнулся в заключении в Грузии до экстрадиции в США. В американской тюрьме Тюрин заразился коронавирусом. Ему будет засчитано время, которое он уже отсидел.

Москвич Тюрин был арестован в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. Он действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. В 2018 году его экстрадировали в США.

В 2015 году двое подельников Тюрина были арестованы властями Израиля и экстрадированы в США, в 2016 году третий арестован властями США.