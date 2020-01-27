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В США оштрафовали водителя, который посадил на пассажирское сиденье скелет

Как сообщили в Управлении общественной безопасности Аризоны, 62-летний мужчина посадил на пассажирское сидение макет человеческого скелета, чтобы воспользоваться возможностью ехать по специальной полосе движения для водителей с пассажирами.

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Мужчина одел макет в кепку и обмотал его марлей
Мужчина одел макет в кепку и обмотал его марлей
Фото: Dept. Public Safety / Twitter

В США оштрафовали мужчину, который вез на переднем пассажирском сиденим одетый макет человеческого скелета. Об этом в Twitter сообщило Управление общественной безопасности Аризоны.

62-летний мужчина обернул макет марлей, а на голову ему одел кепку, чтобы воспользоваться возможностью ехать по специальной HOV-полосе для водителей с пассажирами.  

Спикер местного управления полиции Рауль Гарсиа сообщил Associated Press, что ежегодно сотрудники отделения штрафуют около 7 тыс. водителей, которые пытаются незаконно воспользоваться HOV-полосой.

Однако, по его словам, это первый случай, когда в салоне авто обнаружили макет скелета – в 2019 году полицейские оштрафовали мужчину, который проехал по такой полосе с одетым в толстовку, бейсболку и солнцезащитные очки. 

HOV-полоса – High Occupancy Vehicle Lane – специальная полоса, которая отделена от остальных разметкой или физическим барьером. Она предназначена для движения автомобилей, в салоне которых едут водитель и один или более пассажиров. Такие полосы в США делают, чтобы уменьшить заторы, увеличив среднюю загрузку автомобилей, и сократив их количество на дороге. 

Теги: штраф, пробки, Аризона, автомобиль
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