В США отменили запрет финансирования программы абортов

Программа финансирования центров планирования семьи, так называемая "глава X", всегда запрещала использование федеральных денег для прямой оплаты абортов. Но правило администрации Трампа пошло еще дальше, запретив медицинским центрам, которые получают деньги по госпрограмме, направлять беременных в другое место для аборта. Теперь же с 8 ноября этот запрет будет снят.

Согласно документу минздрава США, "глава X" предусматривает распределение более чем $250 млн в год.

Как уточняет издание, минздрав США принял подобное решение на фоне вступления в штате Техас закона, запрещающего аборты.