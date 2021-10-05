В США отменили запрет финансирования программы абортов

Программа финансирования центров планирования семьи, так называемая "глава X", всегда запрещала использование федеральных денег для прямой оплаты абортов. Но правило администрации Трампа пошло еще дальше, запретив медицинским центрам, которые получают деньги по госпрограмме, направлять беременных в другое место для аборта. Теперь же с 8 ноября этот запрет будет снят.
Согласно документу минздрава США, "глава X" предусматривает распределение более чем $250 млн в год.
Как уточняет издание, минздрав США принял подобное решение на фоне вступления в штате Техас закона, запрещающего аборты.
С 1 сентября в штате Техас вступил в силу закон, запрещающий проводить аборты после шести недель беременности. На таком сроке женщины, обычно, даже еще не знают о своей беременности, отмечает NPR. Закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.
Также закон позволяет частным лицам подавать в суд на поставщиков услуг по прерыванию беременности и всех, кто помогает женщине сделать аборт, включая тех, кто подвозит женщину в клинику или оказывает финансовую помощь для прерывания беременности.