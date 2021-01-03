В США самолет упал на жилой дом, погибла семья

Самолет Piper PA-24 Comanche принадлежал опытному пилоту Дэвиду Компо. На борту с ним в момент аварии были его жена Мишель и сын Доусон.

В округе Окленд американского штата Мичиган легкомоторный самолет Piper PA-24 Comanche упал на жилой дом, в результате этого погибла семья из трех человек, находившаяся на его борту, сообщила газета The Detroit News 2 января со ссылкой на полицию.

Владельцем самолета был опытный лицензированный пилот Дэвид Компо. На борту с ним находились его жена Мишель и сын студенческого возраста Доусон. Все погибли в результате крушения в полумиле к северу от аэропорта Нью-Гудзон.

Столкновение вызвало пожар, который сильно повредил два этажа дома. Жильцы не пострадали. Их спасло то, что они вышли из здания, пояснил шериф округа Окленд.

По данным офиса Национальной метеорологической службы в городе Уайт-Лейк, во время крушения самолета наблюдалась небольшая облачность, но осадков и сильных порывов ветра не было.