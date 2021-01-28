В США сделали прививки от COVID-19 водителям в снежном заторе

Американские медики из штата Орегон спасли шесть доз вакцины от коронавируса, сделав прививки водителям на заснеженной дороге.

Медики из штата Орегон (США) вакцинировали посреди шоссе водителей, которые застряли в результате снежной бури. О случае сообщается на странице Facebook подразделения здравоохранения округа Джозефин.

После того, как из-за сильных холодов была закрыта вакцинационная клиника в одной из школ штата, медицинский персонал округа Джозефин ввел шесть оставшихся доз вакцины водителям, которые застряли на заснеженной дороге.

Сообщается, что из-за снегопада довезти вакцины их адресатам не представлялось возможным, в то же время истекал срок их годности. Поэтому чтобы не потерять их, медики переходили из машины в машину, предлагая вакцинироваться всем желающим.

В итоги все шесть доз были введены, одну из них получила сотрудница офиса шерифа округа.

Фото импровизированной вакцинации посреди заснеженной дороги опубликованы в соцсети.

Фото: Josephine County Public Health / Facebook

Фото: Josephine County Public Health / Facebook