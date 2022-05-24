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В США умер эпатажный художник, который съел банан, приклеенный скотчем, за $120 тыс.

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Художник не был арестован, а получил предложение от банановой компании Dole создать серию NFT-картин
Художник не был арестован, а получил предложение от банановой компании Dole создать серию NFT-картин
Фото: daviddatuna.com

В США в возрасте 48 лет умер грузинский художник Дэвид Датуна, об этом сообщило агентство "Новости-Грузия". Кроме своих работ, огромных инсталляций из линз, он прославился тем, что в 2019 году на биеннале в Майами съел банан итальянского художника Маурицио Каттелана, приклеенный к стене серебристым скотчем и оценивавшийся в $120 тыс., это была арт-инсталляция "Комик".

"Я его съел, чтобы показать, как мало в мире осталось здравого смысла, если банан продается за $120 тыс.", – заявил тогда Датуна.

ВИДЕО
Фото: BBC News / Youtube

Он не был арестован, а прославился как "Голодный художник" и получил предложение от знаменитой банановой компании Dole создать серию NFT-картин для повышения осведомленности о голоде и продовольственной безопасности. Деньги от продаж картин пошли на благотворительность.

В своих картинах он применял стеклянные линзы, из-за которых изображение кажется живым. Одна из последних работ, "Портрет Америки", сделана в сотрудничестве с компанией Google по технологии дополненной реальности Google Glass.

Теги: США, художник, биеннале
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