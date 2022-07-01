В США впервые членом Верховного суда стала темнокожая женщина

Джексон, работающая федеральной судьей с 2013 года, присоединяется к трем другим женщинам – судьям Соне Сотомайор, Елене Каган и Эми Кони Барретт. Впервые четыре женщины будут работать вместе в суде из девяти человек.

51-летняя судья заменила ушедшего на пенсию в должности Стивена Брейера. Кандидатуру Джексон предложил президент США Джо Байден в феврале, после чего ее в апреле Сенат поддержал 53 голосами.

После этого Джексон формально оставалась судьей в федеральном апелляционном суде в округе Колумбия, но не слушала никаких дел. Байден перевел ее в федеральный апелляционный суд с должности окружного судьи, на которую она была назначена президентом Бараком Обамой.

Джексон сможет приступить к работе немедленно, однако суд сейчас ушел на каникулы, которые продлятся до осени. Это даст ей время освоиться и ознакомиться примерно с 20 делами, которые суд уже согласился рассмотреть, начиная с октября, а также с сотнями апелляций, которые накопятся за лето.