В США выплатят $380 млн сотням гимнасток, которые подверглись сексуальному насилию со стороны экс-врача сборной

Федерация гимнастики США, Олимпийский и Паралимпийский комитеты и их страховщики согласились выплатить $380 млн жертвам Нассара. Судебная тяжба по этому делу тянулась пять лет.
Как отмечает издание, эта сумма является одной из самых больших когда-либо зафиксированных компенсаций для жертв сексуального насилия. В числе жертв оказались сотни спортсменов, подвергшиеся насилию за три десятилетия.
Это урегулирование будет включать иски от олимпийских золотых медалистов, таких как Симона Байлз, Али Райсман и МакКайла Марони, которых лечил Нассар в то время, когда он работал врачом женской сборной США. Сюда также входят гимнасты, выступающие за местные клубы, которые обратились за помощью к Нассару из-за его национальной репутации.
Нассар был главным врачом олимпийских гимнасток в течение 18 лет. Он входил в медицинский штаб сборной США на четырех Олимпиадах, также работал с молодыми спортсменками в университете.
В декабре 2016 года его арестовали в рамках федерального расследования по распространению детской порнографии. Также он обвинялся в растлении десятков пациентов в период с 1996-го по 2015 год.
В 2017 году суд приговорил Нассара к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. Нассар признал себя виновным в хранении тысяч детских фотографий.
Американские гимнастки Джессика Ховард, Жанетт Антолин и олимпийская чемпионка Джейми Данцшер в феврале 2017 года обвинили Нассара в сексуальных домогательствах.
10 ноября в сексуальном насилии его обвинила трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Эли Райсман. Американская гимнастка Маккайла Марони заявила, что доктор сексуально домогался ее в 13-летнем возрасте под видом лечения.
В январе 2018 года Нассара приговорили к еще 175 годам тюрьмы, а в феврале 2018-го – к еще 125 годам.