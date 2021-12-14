В США выплатят $380 млн сотням гимнасток, которые подверглись сексуальному насилию со стороны экс-врача сборной

Среди жертв врача были спортсменки Маккайла Марони (слева), Джессика Ховард (по центру) и Эли Райсман (справа) Фото: EPA

Федерация гимнастики США, Олимпийский и Паралимпийский комитеты и их страховщики согласились выплатить $380 млн жертвам Нассара. Судебная тяжба по этому делу тянулась пять лет.

Как отмечает издание, эта сумма является одной из самых больших когда-либо зафиксированных компенсаций для жертв сексуального насилия. В числе жертв оказались сотни спортсменов, подвергшиеся насилию за три десятилетия.

Это урегулирование будет включать иски от олимпийских золотых медалистов, таких как Симона Байлз, Али Райсман и МакКайла Марони, которых лечил Нассар в то время, когда он работал врачом женской сборной США. Сюда также входят гимнасты, выступающие за местные клубы, которые обратились за помощью к Нассару из-за его национальной репутации.