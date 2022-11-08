В США запустили ракету-носитель "Антарес" с украинскими комплектующими

Пуск состоялся в 12.32 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США). Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции.



Ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало украинское конструкторское бюро "Южное" и изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРИЯ", "РАПИД" (Чернигов) и другими.



В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполняла работы по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.



"Запуск "Антарес" в очередной раз доказывает, что Украина – космическое государство. Наша страна не стоит на месте, находит новых партнеров и продолжает помогать миру изучать космос и проводить полезные для человечества эксперименты. Я уверен, что предстоит еще много интересных проектов, где мы себя достойно покажем", – сказал председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.



Космический корабль Cygnus миссии NG-18 получил имя в честь Салли Райд, первой американской женщины-астронавтки. Стыковка с МКС запланирована на 9 ноября. Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 17 раз, 16 из них – успешно.

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