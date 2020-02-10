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В США запустили самый большой в мире фейерверк. Видео

В американском городе Стимбоут-Спрингс (США) 8 февраля запустили самый большой в мире фейерверк, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пишет BBC. Фейерверк весил 1270 кг, а запускали его из восьмиметровой стальной трубы, закопанной в землю на горе. Заряд фейерверка набрал скорость 482 км/ч и перед взрывом поднялся в небо на 670 м.

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В США запустили самый большой в мире фейерверк. Видео / ГОРДОН

Скриншот видео Passfire The Fireworks Series / YouTube
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Видео: Passfire The Fireworks Series / YouTube
Теги: США, Книга рекордов Гиннесса, фейерверк
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