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В топ самых влиятельных женщин старше 50 лет по версии Forbes попала украинка

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Жебровская возглавляет одну из старейших и крупнейших фармацевтических компаний Украины "Фармак"
Жебровская возглавляет одну из старейших и крупнейших фармацевтических компаний Украины "Фармак"
Фото: Filya Zhebrovska / Facebook

Журнал Forbes 18 января опубликовал перечень самых влиятельных женщин старше 50 лет.

В список вошла одна украинка – экономист и предпринимательница, 71-летняя Филя Жебровская. Она с 1995-го по 2007 год была гендиректором одной из старейших и крупнейших фармацевтических компаний Украины "Фармак", а последние 14 лет была председателем совета директоров. Жебровской также принадлежит 100 украинских патентов.

Также в список попали соучредительница компании BioNTech Озлем Тюреджи, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, белорусская писательница Светлана Алексиевич, британская актриса Джуди Денч, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, президент Европейского центробанка Кристин Лагард, президент Танзании Самия Сулуху Хассан и другие.

Контекст:

В декабре прошлого года Forbes опубликовал топ-100 самых влиятельных женщин мира.Тогда его возглавила американская писательница Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса. На втором месте – вице-президент США Камала Харрис, на третьем – глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Forbes, Кристин Лагард, Кристалина Георгиева, Урсула фон дер Ляйен, Светлана Алексиевич, женщины, Джуди Денч, Фармак, Филя Жебровская
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