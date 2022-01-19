В топ самых влиятельных женщин старше 50 лет по версии Forbes попала украинка

В список вошла одна украинка – экономист и предпринимательница, 71-летняя Филя Жебровская. Она с 1995-го по 2007 год была гендиректором одной из старейших и крупнейших фармацевтических компаний Украины "Фармак", а последние 14 лет была председателем совета директоров. Жебровской также принадлежит 100 украинских патентов.

Также в список попали соучредительница компании BioNTech Озлем Тюреджи, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, белорусская писательница Светлана Алексиевич, британская актриса Джуди Денч, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, президент Европейского центробанка Кристин Лагард, президент Танзании Самия Сулуху Хассан и другие.