В Турции на фоне резкого снижения курса лиры прошли акции протеста

Инфляция в Турции достигла 43% с начала года Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что стоимость лиры составила в результате торгов 13,05 за доллар. Накануне лира также подешевела до исторического минимума – 13,45 за доллар.

По данным центробанка Турции, инфляция в стране только по итогам 10 месяцев составила 19,89%.

Reuters пишет, что падение курса лиры достигло в ноябре 43% с начала года. Агентство связывает происходящее с заявлениями президента Реджепа Эрдогана в защиту денежно-кредитной политики центрального банка и обещаниями выиграть "экономическую войну за независимость".

В центробанке Турции происходящее с валютным курсом назвали "нездоровым, нереалистичным и совершенно оторванным от экономических основ", пишет сегодня государственное агентство "Анадолу".

"Обменные курсы определяются условиями спроса и предложения в соответствии с динамикой свободного рынка. При определенных условиях центральный банк может вмешиваться только в случае чрезмерной волатильности, не преследуя какой-либо постоянной цели", – цитирует агентство заявление центробанка.

Регулятор также предупредил компании и граждан "о возможных убытках в результате торговли по ценам, никак не связанным с фундаментальными экономическими показателями".

23 ноября из-за падения курса лиры на 15% в Стамбуле и столице страны Анкаре прошли акции протеста против экономической политики властей Турции, участие в них приняли "десятки" недовольных, сообщила Al Arabiya.

Протестующие требовали отправить в отставку власти страны. Полиция ограничила передвижение участников акции, в частности в Стамбуле.

* stanbul Kurtulu * 'ta toplananlara polis müdahale ediyor.



pic.twitter.com/0oYL02uF4P — f * rat (@firatfstk) November 23, 2021

На одном из видео, опубликованном в Twitter 23 ноября, протестовавшие призывали отправить "в могилу" Партию справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган.

Kad * köy'deki eylem sürüyor: "AKP mezara halk iktidara" pic.twitter.com/3e8ZjbUyE5 — f * rat (@firatfstk) November 23, 2021

Duvar English отмечает, что протесты против экономической политики турецких властей проходили 23 ноября также в Измире и Эскишехире.