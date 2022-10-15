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В Турции произошел взрыв на шахте, погибло 40 человек

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Взрыв произошел 14 октября
Взрыв произошел 14 октября
Фото: EPA

В Турции 14 октября произошел взрыв на угольной шахте в районе Амасра провинции Бартын. Об этом сообщило агентство "Анадолу".

По последним данным, погибло 40 человек, 11 пострадали, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. На момент аварии в шахте было 110 человек, 58 из них спасены. Судьба еще одного шахтера неизвестна.

Шесть пострадавших находятся на лечении в Стамбуле, пятеро – в Бартыне, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Прокуратура по факту взрыва на шахте открыла уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией.

"С большой грустью узнал новость о взрыве, произошедшем на шахте в Амасре в провинции Бартын. Мои самые искренние соболезнования родственникам и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым", – написал он в Twitter.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, взрыв, уголь, шахты, Владимир Зеленский, Сулейман Сойлу, Фахреттин Коджа
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