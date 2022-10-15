В Турции произошел взрыв на шахте, погибло 40 человек

По последним данным, погибло 40 человек, 11 пострадали, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. На момент аварии в шахте было 110 человек, 58 из них спасены. Судьба еще одного шахтера неизвестна.
Шесть пострадавших находятся на лечении в Стамбуле, пятеро – в Бартыне, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Прокуратура по факту взрыва на шахте открыла уголовное дело.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией.
"С большой грустью узнал новость о взрыве, произошедшем на шахте в Амасре в провинции Бартын. Мои самые искренние соболезнования родственникам и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым", – написал он в Twitter.
Із великим сумом дізнався новину про вибух, що стався на шахті в м. Амасра у провінції Бартин.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2022
Мої найщиріші співчуття родичам і близьким загиблих та побажання щонайшвидшого одужання пораненим.