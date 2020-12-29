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В Великобритании зафиксирован рекордный прирост пациентов с COVID-19 за сутки

Число новых случаев COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысило 40 тыс. в сутки.

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С начала пандемии коронавируса в Британии COVID-19 заболели более 2,3 млн человек
С начала пандемии коронавируса в Британии COVID-19 заболели более 2,3 млн человек
Фото: EPA

28 декабря в Великобритании зарегистрировали 41 385 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайт правительства.

Телерадиокорпорация BBC отмечает, что суточный прирост впервые с начала пандемии превысил отметку в 40 тыс. Также максимума достигло число госпитализированных пациентов с COVID: сейчас в больницах находятся 20,4 тыс. человек, тогда как на пике эпидемии в апреле в больницах находились около 19 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Издание пишет, что на данный момент не ясно, связан ли рост заболеваемости с количеством тестирований – статистика о проведенных тестах не публиковалась с 23 декабря в связи с рождественскими праздниками.

Рост числа новых случаев COVID-19 происходит на фоне распространения в стране нового штамма коронавируса, о выявлении которого 15 декабря сообщал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что новый штамм может быть на 70% заразнее.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 23 декабря в мире коронавирусом заразилось 81,1 млн человек, из них 1,77 млн скончались, более 45,8 млн выздоровели.

В Великобритании с начала эпидемии COVID-19 был подтвержден у 2,33 млн человек, 71 217 из которых скончались.

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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