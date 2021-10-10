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В Великобритании после скандального убийства девушки экс-полицейским разработали сервис для защиты женщин во время прогулок в одиночестве

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Для активации приложения женщинам нужно будет позвонить или отправить смс на номер 888
Для активации приложения женщинам нужно будет позвонить или отправить смс на номер 888
Фото: depositphotos.com

Британская телекоммуникационная компания BT Group разработала сервис "Проводи меня домой" для защиты одиноких женщин, идущих домой. Об этом сообщил исполнительный директор компании Филипп Янсен, отмечает 9 октября BBC.

"Проводи меня домой" позволит пользователям подключиться к системе GPS-слежения. Пользователи службы, к которой можно получить доступ из любой сети, смогут ввести свой домашний адрес и другие пункты назначения в приложение для мобильного телефона.

Перед прогулкой пользователь запускает приложение, позвонив или отправив текстовое сообщение на номер 888. После этого начинается отслеживание по GPS.

Трекер рассчитает приблизительное время на дорогу. В момент, когда женщина уже должна дойти до конечной точки, она получит сообщение от трекера. Если она не ответит, сервис вызовет экстренные службы.

Контекст:

Сервис разработали на фоне истории убийства 33-летней Сары Эверард. Следствие установило, что в ночь на 3 марта 2021 года бывший полицейский элитного подразделения Лондона Уэйн Казенс задержал девушку, когда она возвращалась домой с работы, из-за якобы нарушения коронавирусных ограничений. Полицейский заявил, что отвезет девушку в участок для допроса, а на самом деле завез в лесополосу за пределами Лондона, где изнасиловал, после чего задушил и сжег ее тело. Останки девушки нашли только через неделю.

Казенса задержали в его доме 9 марта. Полиция установила его связь с авто, на котором Эверард вывезли из Лондона. Мужчина на суде признал свою вину. Впоследствии суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Теги: Великобритания, убийство, женщины, приложение
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