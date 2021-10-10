В Великобритании после скандального убийства девушки экс-полицейским разработали сервис для защиты женщин во время прогулок в одиночестве

Для активации приложения женщинам нужно будет позвонить или отправить смс на номер 888 Фото: depositphotos.com

"Проводи меня домой" позволит пользователям подключиться к системе GPS-слежения. Пользователи службы, к которой можно получить доступ из любой сети, смогут ввести свой домашний адрес и другие пункты назначения в приложение для мобильного телефона.

Перед прогулкой пользователь запускает приложение, позвонив или отправив текстовое сообщение на номер 888. После этого начинается отслеживание по GPS.

Трекер рассчитает приблизительное время на дорогу. В момент, когда женщина уже должна дойти до конечной точки, она получит сообщение от трекера. Если она не ответит, сервис вызовет экстренные службы.