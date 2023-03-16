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В Японии совершил самоубийство президент отеля. Ранее выяснилось, что в банях отеля меняли воду только дважды в год

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В банях отеля обнаружили многократное превышение опасных бактерий
В банях отеля обнаружили многократное превышение опасных бактерий
Фото: daimarubesso.com

Бывшего президента гостиницы в японской префектуре Фукуока Макото Ямаду 12 марта нашли мертвым. Ранее он оказался в центре скандала из-за антисанитарии в банях отеля. Об этом написало издание The Japan Times, ссылаясь на представителей полиции префектуры.

По словам чиновников, прохожий нашел 70-летнего Ямаду на горной дороге в городе Чикушино, префектура Фукуока, и сообщил в полицию.

Правоохранители считают, что он покончил с собой, так как в машине неподалеку была обнаружена прощальная записка. В записке он извинился, сказав, что виноват во всем, сообщает полиция.

Смерть Ямады последовала за скандалом вокруг его гостиницы. За два дня до этого, 10 марта, полиция провела обыск в отеле Daimaru Bess, где воду для купания в онсэне (традиционные японские бани с водой из природного горячего источника) меняли только два раза в год.

Фото: daimarubesso.com
Фото: daimarubesso.com

Следователи допрашивали Ямаду около шести часов и попросили его прийти в полицейский участок на следующий день для проверки изъятых вещей.

Предполагается, что гостиница ложно сообщила властям о том, что она меняла воду в соответствии с установленным порядком и хлорировала ее. В августе прошлого года в результате проверки было обнаружено превышение допустимого уровня бактерий легионеллы в два раза, а дополнительная проверка в ноябре показала превышение уже в 3700 раз. Из-за этого префектура подала заявление в полицию по подозрению в нарушении закона об общественных банях.


Фото: daimarubesso.com
Фото: daimarubesso.com

На пресс-конференции в конце прошлого месяца Ямада признал, что сделал ложный отчет, а также в том, что разрешил сотрудникам не менять воду в банях, так как ими пользуется все меньше людей.

Ямада также признался в том, что дал указание сотрудникам подделать отчеты о хлорировании воды в банях, предоставленные в отдел общественного здравоохранения, несмотря на то, что знал, что это противоречит закону. В начале марта он подал в отставку с поста президента отеля.

Согласно местному постановлению, рециркулирующая вода в банях, которая используется ежедневно, должна меняться не реже одного раза в неделю.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, Япония, полиция, обыск, вода, самоубийство, правоохранители, бактерии, Фукуока, гостиница, здравоохранение, купание, нарушение, власти
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