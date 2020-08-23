В Южной Африке умер самый старый мужчина в мире. Ему было 116 лет

Семья 116-летнего Фреди Блома погибла от пандемии испанского гриппа 1918 года, а он сам пережил две мировые войны и апартеид.

В Южной Африке умер 116-летний Фреди Блом, которого считали самым старым мужчиной в мире. Об этом 22 августа сообщает BBC.

В документах, удостоверяющих личность Блома, говорится, что он родился в провинции Восточный Кейп в мае 1904 года, хотя это так и не было подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

Когда он был подростком, вся его семья погибла от пандемии испанского гриппа 1918 года. Он пережил две мировые войны и апартеид (разделение на расовые группы в повседневной жизни). Большую часть своей жизни он проработал разнорабочим: сначала – на ферме, а затем – в строительной отрасли – и вышел на пенсию только тогда, когда ему было за 80.

Ранее самым старым мужчиной в мире считался 113-летний житель Израиля Исраэль Криштал. Он умер в августе 2017 года.