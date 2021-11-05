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Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 млрд по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение Арбитражного суда по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отменил решение Арбитражного суда по делу ЮКОСа
Фото: depositphotos.com

Верховный суд Нидерландов 5 ноября отменил решение апелляционного суда Амстердама о том, что РФ должна выплатить более $50 млрд бывшим акционерам российской нефтяной компании ЮКОС, дело вернули в апелляционный суд для повторных слушаний. Об этом сообщается на сайте суда.

В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, которым РФ было предписано выплатить компенсацию в размере около $50 млрд трем бывшим акционерам компании ЮКОС.

Верховный суд Нидерландов вынес решение в пользу РФ по одному пункту. Суд считает, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу.

Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе. Остальные жалобы Российской Федерации Верховный суд отклонил. В частности, это жалобы РФ на толкование положений договора, на которых арбитражный суд основывал свою юрисдикцию, и на то, что арбитражный суд не выполнил свой мандат.

Контекст:

Дело о причинении руководством компании ЮКОС ущерба бюджету России было возбуждено в 2003 году. В июле этого года был задержан соучредитель банка "Менатеп" Платон Лебедев, 25 октября того же года – председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский. В мае 2005 года каждого из них приговорили к девяти годам колонии.

В 2009 году осужденных вернули в Москву из колоний, чтобы предъявить обвинения по второму делу – о хищении акций "дочек" ЮКОСа и добытой компанией нефти на сумму более 890 млрд руб., а также легализации части этих средств. В 2010 году бизнесмены были признаны виновными и приговорены к 14 годам колонии.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, который в тот же день был освобожден и покинул страну. Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года после постановления Верховного суда, снизившего ему срок до фактически отбытого.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге принял решение о взыскании с России $50 млрд в пользу акционеров компании ЮКОС. В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение арбитража.

В январе 2017 года Конституционный суд РФ разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд компенсации по решению ЕСПЧ.

В мае 2017 года апелляционный суд Амстердама вынес решение, что власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства нефтяной компании в марте 2006 года.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС $50 млрд. За время тяжбы из-за начисления процентов сумма выросла до $57 млрд.

По информации минюста РФ, решение суда обжаловали в мае 2020 года, а в октябре, по данным "РИА Новости", Россия попросила приостановить исполнение решения.

Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Нидерланды, Амстердам, бизнес, ЮКОС, Верховный Суд, банкротство, апелляционный суд
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