Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 млрд по делу ЮКОСа

В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, которым РФ было предписано выплатить компенсацию в размере около $50 млрд трем бывшим акционерам компании ЮКОС.

Верховный суд Нидерландов вынес решение в пользу РФ по одному пункту. Суд считает, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу.

Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе. Остальные жалобы Российской Федерации Верховный суд отклонил. В частности, это жалобы РФ на толкование положений договора, на которых арбитражный суд основывал свою юрисдикцию, и на то, что арбитражный суд не выполнил свой мандат.