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Верховный суд США пошел против воли Трампа в деле о защите иммигрантов. Президент назвал вердикт ужасным

В 2017 году президент США Дональд Трамп отменил программу защиты нелегальных иммигрантов, прибывших в Америку в детском возрасте. Верховный суд посчитал действия президента незаконными. Трамп в ответ заявил, что процесс нужно начать заново.

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Верховный суд США встал на сторону "мечтателей"
Верховный суд США встал на сторону "мечтателей"
Фото: ЕРА

18 июня Верховный суд США принял окончательное решение по так называемому делу мечтателей. Так в Америке называют нелегальных мигрантов, попавших в страну в детском возрасте.

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, судьи признали недостаточно обоснованным решение администрации Дональда Трампа об отмене программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), предоставлявшей таким иммигрантам защиту от депортации.

Вердикт принят с минимальным перевесом – пять голосов против четырех. Решающим стал голос председателя суда Джона Робертса.

Согласно решению, Белый дом может обращаться в суды низших инстанций с аргументами в пользу отмены DACA.

Трамп в своем Twitter выразил возмущение решением судей, он назвал его "ужасным" и политическим, а также потребовал начать процесс заново.

По словам главы Белого дома, подобные вердикты "говорят об одном – нам нужны новые судьи".

Еще в одном твите Трамп поинтересовался у подписчиков: "У вас тоже сложилось впечатление, что Верховный суд меня не любит?"

Программа DACA была введена в июне 2012 года администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы. Она предполагает защиту от депортации нелегальных иммигрантов, которые въехали в страну несовершеннолетними. В рамках программы они получают разрешения на работу, которые возобновляются раз в два года. Всего программа затрагивает примерно 650 тыс. человек.

Трамп отменил программу 5 сентября 2017 года. Новые заявки на защиту власти принимать не планировали, но на протяжении двух лет все существующие разрешения должны были действовать.

Чтобы заблокировать решение Трампа, в суды обратились 15 штатов, а также правозащитные организации. Дело дошло до наивысшей инстанции.

Теги: США, депортация, иммиграция, Верховный Суд, Дональд Трамп, нелегалы
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