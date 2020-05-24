Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Володин заявил, что Россия обогнала США в военно-технологическом развитии

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Соединенные Штаты пытаются сделать Россию как можно слабее и расчленить ее.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Володин заявил, что США пытаются "разрушить Россию"
Володин заявил, что США пытаются "разрушить Россию"
Фото: duma.gov.ru

США пытаются дискредитировать президента РФ Владимира Путина и "разрушить Россию". Об этом 24 мая заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, сообщает сайт ведомства.

"Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их... США не нужна сильная Россия. Их цель – сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить. Такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан. Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызваны пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия", – сказал спикер.

По его словам, "чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли – как в отношении Китая, так и в отношении России".

Володин также считает, что США пытается "разрушить Россию" спланированными атаками.

В составленному Global Firepower рейтинге самых сильных армий 2020 года первое место занимает США, второе – Россия, третье – Китай. Украина находится на 27-м месте.

Теги: Россия, США, Китай, Вячеслав Володин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS