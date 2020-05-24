Володин заявил, что Россия обогнала США в военно-технологическом развитии

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Соединенные Штаты пытаются сделать Россию как можно слабее и расчленить ее.

США пытаются дискредитировать президента РФ Владимира Путина и "разрушить Россию". Об этом 24 мая заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, сообщает сайт ведомства.

"Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их... США не нужна сильная Россия. Их цель – сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить. Такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан. Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызваны пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия", – сказал спикер.

По его словам, "чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли – как в отношении Китая, так и в отношении России".

Володин также считает, что США пытается "разрушить Россию" спланированными атаками.

В составленному Global Firepower рейтинге самых сильных армий 2020 года первое место занимает США, второе – Россия, третье – Китай. Украина находится на 27-м месте.