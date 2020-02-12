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Возле Бангладеш опрокинулось судно с беженцами, погибли 15 человек

Первую медицинскую помощь предоставили по меньшей мере 68 беженцам, лодка с которыми перевернулась в Бенгальском заливе.

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Инцидент произошел возле острова святого Мартина
Инцидент произошел возле острова святого Мартина
Фото: wikipedia.org

11 февраля в Бенгальском заливе возле острова святого Мартина в Бангладеш опрокинулось судно с беженцами. Об этом проинформировала Международная организация по миграции (IОМ).

По данным местных властей, утонули, по предварительным данным, 15 человек.

Первую медицинскую помощь предоставили по меньшей мере 68 пострадавшим.

В IOM отметили, что они и верховный комиссар ООН по делам беженцев тесно сотрудничают с правительством Бангладеш, и заявили о готовности "оказать правительству помощь в удовлетворении потребностей выживших, будь то продукты питания, жилье или медицинская помощь".

В организации по миграции объяснили, что из-за непреодолимых обстоятельств местные жители пытаются совершить "небезопасную поездку за границу", несмотря на опасность, которую может представлять путешествие по морю.

Теги: ООН, Бангладеш, беженцы, судно, пострадавшие, остров, погибшие, лодка
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