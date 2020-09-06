Возле Шри-Ланки четвертый день горит нефтяной танкер

В тушении танкера задействованы три корабля ВМФ Шри-Ланки, пять кораблей индийской береговой охраны, один корабль ВМС Индии, два буксира из порта города Хамбантот.

Военно-морской флот Шри-Ланки продолжает тушить огонь на нефтяном супертанкере New Diamond, который находится примерно в 74 км от восточного побережья Шри-Ланки. Об этом говорится в пресс-релизе флота.

В тушении танкера задействованы три корабля ВМФ Шри-Ланки, пять кораблей индийской береговой охраны, один корабль ВМС Индии, два буксира из порта города Хамбантот.

Компания – владелец танкера New Shipping Limited отправила своих экспертов и оборудование для ликвидации последствий аварии. Также для помощи из Сингапура и Маврикии отправились два буксира, которые обслуживают нефтяные танкеры.

Кроме того, сегодня утром на остров прибудут 10 британских и нидерландских специалистов, которые дадут рекомендации по ликвидации последствий аварии. Также танкер посетит группа во главе с начальником пожарной охраны портового управления Шри-Ланки.

Пожар начался в четверг, 3 сентября. По информации Euronews, один человек погиб на пожаре, еще один пострадал. Эвакуировали 20 членов экипажа. Возгорание началось в машинном отделении, огонь пока не распространился на резервуары для хранения нефти.

Танкер плыл из Кувейта в Индию. На его борту находится 2 млн баррелей нефти. Судно дрейфовало примерно в 40 км от берега Шри-Ланки. Позже его отбуксировали еще на 30 км.

Экоорганизация Greenpeace предупредила, что если хотя бы часть нефти попадет в океан, произойдет "одна из самых крупных экологических катастроф за последние десятилетия".