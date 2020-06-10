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ВВС исправила статью о предполагаемой дочери Путина

"Русская служба ВВС" внесла исправления в статью о том, что предполагаемая дочь президента Владимира Путина Мария Воронцова и компания "Роснефть" займутся созданием центра генетических исследований в России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Исправления в статью, которая была опубликована 29 апреля, "Русская служба ВВС" внесла 8 июня
Исправления в статью, которая была опубликована 29 апреля, "Русская служба ВВС" внесла 8 июня
Фото: EPA

"Русская служба BВC" внесла правки в статью "Роснефть" стала партнером в крупном российском генетическом проекте", которая была опубликована 29 апреля. В ней нефтяную компанию называли основным инвестором центра генетических исследований, который создается в Москве при участии предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Марии Воронцовой. Материал был обновлен 8 июня.

Из информации, которую удалили из статьи, следовало, что "Роснефть" должна вложить в проект до $1 млрд в течение семи лет.

"В более ранней версии этого материала сообщалось, что [генеральный директор компании "Роснефть"] Игорь Сечин и Мария Воронцова войдут в наблюдательный совет организации "Развитие генетических технологий", и подробно рассказывалось о финансировании и местонахождении проекта. На основе последующих разъяснений со стороны "Роснефти" эта информация была удалена из статьи. Включение этой информации не соответствовало стандартам, необходимым для публикации", – отмечено в комментарии под отредактированным материалом.

Корпорация "Роснефть" объявила на своем сайте 29 апреля, что подаст в суд на телерадиокомпанию ВВС из-за публикации о создании в России центра генетических технологий, в руководство которого должна войти Мария Воронцова. СМИ ее называют старшей дочерью российского президента Владимира Путина.

Воронцовой (также известной как Мария Фаассен) 35 лет. Журнал The New Times в 2016 году писал, что она в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

В июле 2019 года ВВС сообщала, что Воронцова занялась бизнесом – с 2019 года она является одним из учредителей акционерного общества "Номеко", в которое вложила около $1500, что на момент регистрации соответствовало доле в 20%.

Путин ни разу публично не признавал Воронцову и ее предполагаемую младшую сестру Катерину Тихонову своими дочерьми.

Теги: Владимир Путин, генетика, ВВС, Роснефть, Игорь Сечин, Мария Фаассен
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