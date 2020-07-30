Взрыв в ресторане в Японии: есть погибший и раненые

На северо-востоке Японии в городе Корияма 30 июля произошел взрыв в ресторане. Пожарные нашли на месте происшествия шесть баллонов с пропаном, в трех из них обнаружены следы утечки газа.

Один человек погиб, 18 получили ранения в результате взрыва Скриншот: ANN News / YouTube

В префектуре Фукусима на северо-востоке Японии утром, 30 июля, произошел взрыв в ресторане. Один человек погиб, 18 ранены, сообщает японское новостное агентство Kyodo News cо ссылкой на местную полицию и пожарных.

По данным агентства, взрыв произошел в городе Корияма из-за утечки газа.

Среди пострадавших – двое работников банка, который находится по соседству с рестораном, и двое клиентов. Персонал банка впоследствии эвакуировали.

Сотрудник другого местного банка, расположенного в 100 метрах от места взрыва, сказал, что взрыв повредил здание банка. В окрестных зданиях взрывной волной выбило стекла.

Две женщины в возрасте 40 лет получили серьезные ранения, сообщает канал ANN News.

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Видео: ANNnewsCH / YouTube

Пожарные нашли на месте происшествия шесть баллонов с пропаном. В трех из них обнаружены следы утечки газа.

Полицейские сообщили, что ресторан ранее закрыли из-за вспышки коронавируса. В нем делали ремонт и хотели успеть к открытию в пятницу, 30 июля.

Правительство Кориямы создало центр эвакуации для проживающих поблизости жителей.