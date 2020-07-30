Взрыв в ресторане в Японии: есть погибший и раненые

В префектуре Фукусима на северо-востоке Японии утром, 30 июля, произошел взрыв в ресторане. Один человек погиб, 18 ранены, сообщает японское новостное агентство Kyodo News cо ссылкой на местную полицию и пожарных.
По данным агентства, взрыв произошел в городе Корияма из-за утечки газа.
Среди пострадавших – двое работников банка, который находится по соседству с рестораном, и двое клиентов. Персонал банка впоследствии эвакуировали.
Сотрудник другого местного банка, расположенного в 100 метрах от места взрыва, сказал, что взрыв повредил здание банка. В окрестных зданиях взрывной волной выбило стекла.
Две женщины в возрасте 40 лет получили серьезные ранения, сообщает канал ANN News.
Пожарные нашли на месте происшествия шесть баллонов с пропаном. В трех из них обнаружены следы утечки газа.
Полицейские сообщили, что ресторан ранее закрыли из-за вспышки коронавируса. В нем делали ремонт и хотели успеть к открытию в пятницу, 30 июля.
Правительство Кориямы создало центр эвакуации для проживающих поблизости жителей.