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Взрыв в Стамбуле. В МИД Украины сообщили, что информации о пострадавших украинцах нет

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Взрыв в Стамбуле правоохранители расследуют как теракт
Взрыв в Стамбуле правоохранители расследуют как теракт
Фото: ЕРА

В результате взрыва, который произошел 13 ноября в турецком городе Стамбул, украинцы не пострадали. Об этом твитнул спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"[Глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах сейчас отсутствует", – написал он.

Николенко оставил телефон "горячей линии" украинского консульства: +905 306 125 577.

Позже он отметил, что "украинские консулы в Стамбуле взаимодействуют с турецкими правоохранителями и больницами", а личности пострадавших устанавливаются.

Контекст:

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу.

На данный момент известно о шести погибших и 53 раненых.

СМИ пишут, что правоохранители расследуют взрыв как террористический акт.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, МИД Украины, Стамбул, Дмитрий Кулеба, украинцы, консульство, Олег Николенко, спикер
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