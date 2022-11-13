Взрыв в Стамбуле. В МИД Украины сообщили, что информации о пострадавших украинцах нет

"[Глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах сейчас отсутствует", – написал он.
Николенко оставил телефон "горячей линии" украинского консульства: +905 306 125 577.
.@DmytroKuleba терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Телефон «гарячої лінії» українського консульства: +905306125577.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 13, 2022
Позже он отметил, что "украинские консулы в Стамбуле взаимодействуют с турецкими правоохранителями и больницами", а личности пострадавших устанавливаются.
Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями. Особи постраждалих встановлюються. Турецька влада також закликає наразі утриматися від відвідання місць скупчення людей. Українці можуть звернутися за допомогою до консульства: +905306125577.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 13, 2022
Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу.
На данный момент известно о шести погибших и 53 раненых.
СМИ пишут, что правоохранители расследуют взрыв как террористический акт.