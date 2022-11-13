Взрыв в Стамбуле. В МИД Украины сообщили, что информации о пострадавших украинцах нет

Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями. Особи постраждалих встановлюються. Турецька влада також закликає наразі утриматися від відвідання місць скупчення людей. Українці можуть звернутися за допомогою до консульства: +905306125577.