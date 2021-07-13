Ямайка намерена просить у Великобритании репарации за колониальный период

Вопрос о репарациях поднял член парламента Майк Генри, который вынес на обсуждение соответствующую петицию. Он считает, что Великобритания должна уплатить £7,6 млрд ($10,5 млрд). Генри указывал, что эта сумма эквивалентна общей выплате бывшим рабовладельцам, которым империя компенсировала убытки за потерю рабов.

Министр спорта и культуры Оливия Грандж отметила, что вопрос репараций назрел давно. Петиция уже получила одобрение Национального совета по репарациям и вскоре будет официально зарегистрирована после консультаций с генеральным прокурором и юристами. Позже эту петицию направят королеве Елизавете II.

Как отмечает агентство, петиция совпадает с активизацией некоторых усилий на Ямайке по разрыву официальных связей с Соединенным Королевством. В частности, оппозиционный депутат Микаэль Филлипс в декабре внес предложение об отстранении британского монарха от должности главы государства.