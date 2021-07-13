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Ямайка намерена просить у Великобритании репарации за колониальный период

Ямайка получила независимость в 1962 году
Ямайка получила независимость в 1962 году
Фото: EPA

Ямайка планирует запросить у Великобритании компенсацию за колониальный период рабовладения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вопрос о репарациях поднял член парламента Майк Генри, который вынес на обсуждение соответствующую петицию. Он считает, что Великобритания должна уплатить £7,6 млрд ($10,5 млрд). Генри указывал, что эта сумма эквивалентна общей выплате бывшим рабовладельцам, которым империя компенсировала убытки за потерю рабов.

Министр спорта и культуры Оливия Грандж отметила, что вопрос репараций назрел давно. Петиция уже получила одобрение Национального совета по репарациям и вскоре будет официально зарегистрирована после консультаций с генеральным прокурором и юристами. Позже эту петицию направят королеве Елизавете II.

Как отмечает агентство, петиция совпадает с активизацией некоторых усилий на Ямайке по разрыву официальных связей с Соединенным Королевством. В частности, оппозиционный депутат Микаэль Филлипс в декабре внес предложение об отстранении британского монарха от должности главы государства.

Контекст:

Захваченная у Испании англичанами в 1655 году, Ямайка была британской колонией до 1962 году. Сейчас эта страна с почти трехмиллионным населением является частью Британского Содружества, и британская королева остается главой государства.

Великобритания запретила торговлю рабами в своей империи в 1807 году, но официально не отменила практику рабства до 1834 года. По данным Национальной библиотеки Ямайки, в колониальные времена около 600 тыс. африканцев были отправлены на работу на Ямайку.

Теги: Великобритания, рабство, Ямайка, компенсация
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