Японская принцесса объявила дату свадьбы со своим возлюбленным, из-за которого отказалась от титула

Свадьба без традиционных церемоний состоится 26 октября. В день свадьбы пара также проведет совместную пресс-конференцию.

Ожидается, что после свадьбы пара переедет в Нью-Йорк, где Комуро работает юристом. Принцесса из-за публичной реакции на ее брак уже отказалась от одноразовой выплаты в размере более $1 млн за выход из королевской семьи – после свадьбы Мако потеряет статус принцессы.

Мако станет первой женщиной из королевской семьи в послевоенной Японии, которая не получит выплату и выйдет замуж за простолюдина без традиционных ритуалов.

Вместо обрядов принцесса встретится с императором Нарухито и императрицей Масако и посетит императорские дворцовые святилища, в которых хранятся останки предков семьи, без присутствия Комуро. Она также планирует встретиться со своими бабушкой и дедушкой – бывшим императором Акихито и бывшей императрицей Митико.